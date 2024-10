Rugby

Rugby: W sobotę derby Warszawy

Wtorek, 22 października 2024 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę rugbiści Legii Warszawa rozegrają kolejne spotkanie I ligi - będą to derby Warszawy z AZS AWF. Legia jest obecnie wiceliderem rozgrywek i traci do prowadzącej Sparty Jarocin 5 punktów. Gorąco zachęcamy do wsparcia naszych zawodników. Przypominamy, że ruszyła nowa odsłona akcji Ultra Dzielnica na meczach sekcji rugby.



Szczegóły znajdziecie tutaj.









Termin meczu: sobota, 26 października 2024, g. 18:00

Adres: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 11



Bilety do nabycia bezpośrednio przed spotkaniem.



