Kapuadi i Morishita w jedenastce 12. kolejki

W piątek Legia Warszawa pokonała Lechię Gdańsk 2-0 w ramach 12. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu dwóch zawodników stołecznej drużyny zostało wybranych do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnienie otrzymali Steve Kapuadi i Ryoya Morishita.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.