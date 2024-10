Analiza

Punkty po meczu z Lechią Gdańsk

Sobota, 19 października 2024 r. 15:02 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Nareszcie; kontrola; słaba skuteczność; dobre wejścia; minuty Urbańskiego; wejście Augustyniaka - to najważniejsze punkty po meczu Legii Warszawa z Lechią Gdańsk.