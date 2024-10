Dobrzy Ludzie odnowili część oddziału dziecięcego szpitala w Płońsku

"Nie udało by nam się tak sprawnie odmalować tak dużej powierzchni gdyby nieoceniona pomoc legijnej braci. Pięknie dziękujemy koleżankom i kolegom z Fanaticoss'03, Legijny Targówek, Zielonkowscy Legioniści, Ochota 100% Legia, Krewcy Legioniści, Legijne Bródno za poświęcony czas i ciężką pracę" - informują Dobrzy Ludzie.

So(L)o - 56 minut temu, *.orange.pl Wspaniała praca i poświęcenie. Szacunek dla Was, Ziomeczki!!! odpowiedz

lubelskie - 2 godziny temu, *.31.17 Jeździmy z dzieckiem do Centrum Zdrowia Dziecka i widzimy jaki jest duży wkład w odnowienie sal, korytarzy, nowe zabawki itp..... ????????????♥️ odpowiedz

Lolo Blą - 5 godzin temu, *.chello.pl wow. Wielki szacunek dla wszystkich zaangażowanych. odpowiedz

robochłop - 6 godzin temu, *.orange.pl Dobrzy Ludzie... odpowiedz

ibik - 7 godzin temu, *.gov.pl Po prostu brawo. Serce rośnie odpowiedz

