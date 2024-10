Doping legionistów w Gdańsku [VIDEO]

Niedziela, 20 października 2024 r. 08:43 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z dopingiem 1635 kibiców Legii, którzy w piątkowe popołudnie wybrali się do Gdańska, by wspierać swoją drużynę w starciu z Lechią.