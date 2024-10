Niegroźny uraz Oyedele

- Maxi wrócił z kadry z dolegliwościami w okolicy stawu skokowego. Boisko było dosyć grząskie. W jednej akcji poczuł ból. To jest piłkarz, który zawsze będzie walczył o drużynę i nawet w przypadku dolegliwości zrobi wszystko, aby grać dalej. W tym przypadku ból był akurat zbyt silny, a Maxi zasygnalizował, że nie da rady. Wprowadziliśmy Rafała, który okazał się jedną z kluczowych postaci do osiągnięcia dobrego wyniku - powiedział trener Legii, Goncalo Feio.

