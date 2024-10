Goncalo Feio chce wykupienia Morishity

Niedziela, 20 października 2024 r. 13:40 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Wraz z końcem grudnia kończy się wypożyczenie Ryoyi Morishity do Legii Warszawa z Nagoya Grambus. Na razie nie wiadomo, czy zostanie on wykupiony przez stołeczny klub, ale trener Goncalo Feio nie ukrywa, że chętnie widziałby go w swoim zespole. Decyzja w sprawie wykupu musi zostać podjęta w listopadzie.









- Kończy się okres wypożyczenia Morishity, a kwota wykupu jest ustalona. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy. Powiedziałem mu, że gdyby to zależało ode mnie, to chciałbym, żeby ten piłkarz z nami został. Mówiłem to osobom z klubu. Mam nadzieję, że Ryoya z nami zostanie. Zasłużył na to na boisku, wywalczył to. Ma niesamowity etos pracy. Jest bardzo odważny. Krok, który wykonał po przeprowadzce do Polski jest kapitalny, ale też nieoczywisty. Do wszystkiego podchodzi profesjonalnie, otwarcie, wszystko stara się zrozumieć, chociaż na pewno nie jest mu łatwo. W drodze do Gdańska zatrzymaliśmy się na 15 minut. Piłkarze wyszli z autokaru, a on został. Podszedłem do niego, a on na swoim tablecie oglądał film dokumentalny o Auschwitz. To pokazuje, jakim jest człowiekiem. Zależy mu na zrozumieniu kontekstu, który jest dookoła niego. Zrobił ogromny postęp z językiem angielskim, aby komunikować się z drużyną. Gra w piłkę tak, jak na co dzień zachowuje się w życiu – odważnie i radośnie. Poświęca się, pracuje – także bez piłki. Bierze na siebie odpowiedzialność. Każdy kibic powinien chcieć, aby taki człowiek i piłkarz reprezentował Legię. To prawdziwy przykład - powiedział Feio po meczu w Gdańsku.



W obecnym sezonie Morishita wystąpił w 18 spotkaniach, w których zdobył 3 bramki. Łącznie w barwach Legii wystąpił 33 razy.