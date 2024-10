Pod lupą LL! - Wojciech Urbański

Niedziela, 20 października 2024 r. 16:45 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Wojciech Urbański otrzymał pierwszą szansę w wyjściowym składzie Legii Warszawa, a my postanowiliśmy sprawdzić, jak spisał się w starciu z Lechią Gdańsk.