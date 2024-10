Wypożyczeni: Czyste konto Kikolskiego

Wtorek, 22 października 2024 r. 07:32 Fumen, źródło: Legionisci.com

Maciej Kikolski może mieć powody do zadowolenia. Nie dość, że jego Radomiak wygrał ligowe spotkanie, to wypożyczony bramkarz z Legii zachował czyste konto rozgrywając pełne spotkanie. Na zapleczu ekstraklasy Bartłomiej Ciepiela i Igor Strzałek wyszli w podstawowym składzie swoich ekip. Natomiast Cyprian Pchełka oglądał poczynania kolegów z ławki rezerwowych.



Ekstraklasa

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Puszczą Niepołomice



I liga

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - do 76. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Wisłą Płock. Zaliczył asystę przy bramce na 1-0 Daniela Stanclika.

Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - nie grał w zremisowanym 0-0 meczu z ŁKS Łódź

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 85. minuty w przegranym 0-2 meczu z Wisłą Kraków



III liga

Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Kotwicą Kórnik

Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - 90 minut w wygranym 4-2 meczu z Koroną II Kielce