Trwa 1/16 finału Pucharu Polski. W tej kolejce mamy tylko jedną ekstraklasową parę - Śląsk wyeliminował Radomiaka. Pogoń Szczecin potrzebowała dogrywki, by pokonać Odrę. W środę najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy Arką Gdynia i Piastem. Trudne zadanie czeka Legię, która zmierzy się na wyjeździe z 4. aktualnie w tabeli 1. ligi Miedzią Legnica. Legioniści grali z tym zespołem w 1/4 finału PP w maju 2020 (2-1) i 1/16 finału we wrześniu 2014 (4-0). Awans zapewniła sobie już Wisła Kraków, która swój mecz z Siarką Tarnobrzeg rozegrała wcześniej.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆

dodaj

Mioduski out - 2 godziny temu, *.95.100 Mogłaby Jagiellonia odpaść. Puchar, by się przybliżył. odpowiedz

Echhh - 3 godziny temu, *.net.pl Gdzieś wczoraj czytałem, że już nie ma Radomiaka Radom tylko Radomiak S.A. Podobno stracili prawa do nazwy i herbu. odpowiedz

Kucik - 11 godzin temu, *.play-internet.pl 💪 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.