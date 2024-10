Wyniki 1/16 finału Pucharu Polski. Legia z awansem

Komentarze (16)

Wstyd żeby Legia nie miała konkurêcji w stoLicy sportu niema w sejmnicy… - 43 minuty temu, *.02.net A ja życze sobie żeby Finał Pucharu był derbowy jak nigdy, i na 100% puchar zostanie w Warszawie odpowiedz

Kacperek - 23 godziny temu, *.chello.pl Polonia Warszawa vs Legia Warszawa dawno nie bylo ;p w nastepnej rundzie odpowiedz

Antyberg - 18 godzin temu, *.orange.pl @Kacperek : jestem za! odpowiedz

Syn oreszczuka - 16 godzin temu, *.autocom.pl @Kacperek : po pierwsze, polonia przestala istniec wraz z momentem kupna licencji groclinu.

Po drugie, nie ma co promowac tego g...a meczem z nimi. Niech odpadają z podobnymi sobie klubikami bez kibiców (w tym sezonie frekwencja u nich tylko raz przekroczyła barierę dwóch tysięcy ludzi).

Niech sobie zgniją tam w jakiejs A klasie, im szybciej tym lepiej. odpowiedz

K - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kacperek : niech czarne padło zdycha na śmietniku historii… tam gdzie ich miejsce!!! odpowiedz

Żmija - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Kacperek : Ale wiesz, że wtedy gramy na ich kurniku co oznacza 300 biletów dla nas (o ile wpuszczą kogokolwiek). W związku z tym pod stadionem może być dym i akcja Widelec 2.0. odpowiedz

Lfan - 9 godzin temu, *.centertel.pl @Kacperek : i serio chcesz im robic swieto? Wiadomo ze dadza 300 biletow a pod bramami beda dopingowac ochrone i biale kaski zebysmy przypadkiem nie weszli... odpowiedz

Lupus - 31.10.2024 / 00:22, *.centertel.pl A Rosołek znowu strzelił!😊 odpowiedz

Peter Forsberg is a - 14 godzin temu, *.amazonaws.com @Lupus: Logicznie to bardziej powinno cie dziwic dlaczego u nas NIE STRZELAL. Chyba ze tez walisz sobie do Kulavegovica. odpowiedz

Mioduski out - 30.10.2024 / 08:45, *.95.100 Mogłaby Jagiellonia odpaść. Puchar, by się przybliżył. odpowiedz

Lfan - 31.10.2024 / 00:11, *.171.136 @Mioduski out: przybliży się jak będziemy wygrywać kolejne rundy nie ważne z kim, a nie liczyć że ktoś tam odpadnie po drodze. Jesteśmy LEGIA WARSZAWA, mamy najwięcej pucharów na koncie więc idźmy jak po swoje! odpowiedz

B. - 16 godzin temu, *.play-internet.pl @Mioduski out: teoretycznie finał z Jagą mógłby być najlepszą opcją dla Legii.

W razie przegranej najprawdopodobniej czwarte miejsce w lidze wejdzie do pucharów. W razie wygranej to wiadomo, prawie pewny awans minimum do LKE. odpowiedz

Echhh - 30.10.2024 / 08:13, *.net.pl Gdzieś wczoraj czytałem, że już nie ma Radomiaka Radom tylko Radomiak S.A. Podobno stracili prawa do nazwy i herbu. odpowiedz

Wycior - 30.10.2024 / 13:15, *.vectranet.pl @Echhh: Tak, to prawda. Przypomina trochę dziki kapitalizm z lat 90… odpowiedz

XXX - 11 godzin temu, *.orange.pl @Wycior : Panowie, fora Wam się pomyliły. odpowiedz

Kucik - 29.10.2024 / 23:33, *.play-internet.pl 💪 odpowiedz

