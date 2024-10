Żeglarstwo

Szydłowski na podium ME kl. Finn

Sobota, 26 października 2024 r. 14:26 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Bartosz Szydłowski z żeglarskiej Legii zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Europy w klasie Finn, w kategorii senior. W klasyfikacji Open legionista zajął w Cannes 14. miejsce. W rozegranych ośmiu wyścigach "Szydło" zajmował kolejno lokaty: 5, 3, 7, 6, (77), 25, 20 i 28.



"To były trudne i wymagające regaty. Bardzo jestem zadowolony ze startów, chociaż w złotej grupie było o nie trudniej. Trochę też zabrakło szczęścia. Posumowujac, jestem bardzo zadowolony ze zdobytego doświadczenia. Teraz czas na analizę i przygotowanie się do kolejnych Mistrzostw Europy w Neapolu w kwietniu. Gratulacje dla zwycięzców. To zaszczyt ścigać się wsród tylu znakomitych i utytuowanych żeglarzy" - mówi Szydłowski.