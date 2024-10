Kapuadi i Augustyniak w jedenastce 13. kolejki

To drugie wyróżnienie z rzędu dla Kapuadiego, który doceniony został także po spotkaniu z Lechią Gdańsk. Jedenastka 13. kolejki: Sławomir Abramowicz (Jagiellonia), Joel Pereira (Lech), Marvin Senger (Stal), Rafał Augustyniak (Legia), Steve Kapuadi (Legia), Davíd Kristján Ólafsson (Cracovia), Jorge Felix (Piast), Damian Rasak (Górnik), Mateusz Wdowiak (Zagłębie), Camilo Mena (Lechia), Benjamin Kallman (Cracovia) fot. Ekstraklasa

W ramach 13. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała 4-1 z GKS-em Katowice. Po tym meczu dwóch zawodników stołecznego zespołu zostało wybranych do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnieni zostali Rafał Augustyniak i Steve Kapuadi.

