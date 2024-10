Kapuadi: Jesteśmy przygotowani

Środa, 23 października 2024 r. 22:27 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy przygotowani do tego meczu. Nasza drużyna potrafi dostosować się do stylu rywali zarówno w meczach ligowych, jak i pucharowych. Zależy nam jednak na tym, by to przeciwnicy musieli zaadaptować się do naszego stylu gry - mówi przed meczem Ligi Konferencji z FK Bačka Topola obrońca Legii Warszawa, Steve Kapuadi.









- Nie miałem wcześniej kontaktu z serbskim futbolem, znam tylko jednego zawodnika z Afryki, który reprezentuje Crvenę zvezdę.



- Opóźnienie podróży nie jest dla nas problemem, może jedynie dla starszych zawodników, takich jak "Jędza" (śmiech). Musimy się po prostu dostosować, bo jesteśmy profesjonalną drużyną.



- W formacji z czwórką obrońców czuję się dobrze. W karierze częściej grałem w systemie z czterema niż z trzema obrońcami, więc nie było to dla mnie wyzwaniem. Ostatnie mecze pokazały, że cały zespół lepiej wygląda z czwórką obrońców.



- Uważam, że Jan Ziółkowski w przyszłości będzie grał na wysokim poziomie reprezentacyjnym.