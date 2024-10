Na stadionach: Ponad Wszystko Racovisko

Wtorek, 22 października 2024 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach Ruch Chorzów oficjalnie przybił układ z KKS-em Kalisz, który od dawna zaliczany był do rodziny RTS-u i Elany. W weekend chorzowianie pojawili się z Pogonią na jej wyjeździe do Częstochowy. Kilka meczów niestety rozegrano bez udziału przyjezdnych. Najlepsze liczby wyjazdowe osiągnęli legioniści w Gdańsku oraz lechici na meczu przyjaźni w Krakowie. W ostatni weekend sypnęło oprawami. Te przygotowali fani Lechii, Legii, Cracovii i Rakowa.



Na pierwszoligowych derbach Dolnego Śląska pomiędzy Miedzią i Chrobrym ultrasowali fani obu ekip. Choreografię przygotowali również: Wisła Kraków, ŁKS Łomża, Wigry Suwałki, Wisła Puławy oraz Stal Sanok.









Fani Podbeskidzia rozpoczęli protest przeciwko prezesowi. Na domowym meczu swojej drużyny wywiesili transparent skierowany do piłkarzy "Chociaż nie ma nas na trybunie by Was dopingować, zrozumcie Nasze intencje, musimy ten klub ratować!", który niedługo później zerwała ochrona.



Ekstraklasa:



Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (1635)

Legioniści do Gdańska przyjechali specjalem i trzema autokarami w 1635 osób, w tym Olimpia Elbląg (175) i Radomiak (20), z dziesięcioma flagami. Wywiesili transparent "Śmierć komunie i jej spadkobiercom. Chwała ks. Jerzemu, hańba jego mordercom!". Przez lekkie spóźnienie ekipy autokarowej, przyjezdni doping rozpoczęli ok. 20. minuty meczu. Lechii na trybunach 25 tysięcy. Zaprezentowali oprawę - transparenty na dwóch kondygnacjach młyna tworzące hasło "Od MOrdu do walki. Precz z komuną", kartoniadę "FMW" (skrót Federacji Młodzieży Walczącej) oraz namalowaną postać księdza Jerzego Popiełuszki oraz "40" symbolizującą 40. rocznicę mordu. W II połowie zaprezentowali malowany transparent "Lechia Gdańsk", wycinaną malowaną sektorówkę przedstawiającą trzech rzezimieszków w barwach gdańskiego klubu, a całość uzupełniły chorągiewki w barwach plus kilkadziesiąt rac. Legioniści ok. 30. minuty zaprezentowali foliowy napis "Świeć się imię Twoje", ponad którym rozciągnięty został foliowy witraż z napisem "Legia", podświetlony setkami stroboskopów.



Cracovia - Lech Poznań (1100)

Spore zainteresowanie tym meczem, co przyczyniło się do szybkiego wyprzedania wejściówek. Lechici przyjechali w ok. 1100 osób i utworzyli wspólny młyn z "Pasami". Przed meczem fani obu ekip zorganizowali wspólny przemarsz z krakowskiego rynku. Ultrasi zaprezentowali zgodową oprawę - malowaną sektorówkę "Kraków Poznań" z herbami obu klubów, transparent "Niech kolejne pokolenia trwają wciąż w tej zgodzie". Później zaś pośród flag na kijach odpalone zostało piro - race, a następnie ognie rzymskie.



GKS Katowice - Śląsk Wrocław (409)

Wrocławianie wykorzystali pełną pulę biletów (409) i solidnie oflagowali sektor gości. Na trybunach 6,7 tys. fanów.



Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok (310)

Białostoczanie do Lubina przyjechali transportem kołowym, w 310 osób, z czterema flagami. Młyn Zagłębia bardzo przyzwoity.



Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (300)

Portowcy długo zaprzeczali, jakoby mieli bliskie relacje z grupą WRWE, ale w końcu ujawnili się przy okazji wyjazdu do Częstochowy. Przed meczem Pogoń wraz z Ruchem próbowała wjazdu do jednego z pubów Rakowa. W klatce chorzowianie również zasiedli z "Portowcami" - było ich 300 z trzema flagami. Raków skandował hasła odnośnie nowej przyjaźni. RKS zaprezentował oprawę - malowany transparent "Ponad wszystko Racovisko", nad którym machali flagami na kijach i odpalili race.



Korona Kielce - Piast Gliwice (95)

Na trybunach mniejsza niż ostatnio frekwencja - poniżej 9 tysięcy kibiców i nieco mniejszy młyn Koroniarzy. Piast przyjechał w 95 osób i z jedną flagą.



Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice (-)

Górnik Zabrze - Stal Mielec (-)



Motor Lublin - Widzew Łódź (-)

Na trybunach 13,4 tys. fanów. Spotkanie straciło sporo na atrakcyjności przez brak przyjezdnych, którzy mają zakaz wyjazdowy za mecz z Cracovią. Widzewiacy będą mogli pojechać dopiero na wyjazd do Warszawy 3 listopada.



Niższe ligi:



Stal Rzeszów - Ruch Chorzów (900)



Miedź Legnica - Chrobry Głogów (301)

Ciekawe derbowe spotkanie na Dolnym Śląsku, na którym fani obu ekip zaprezentowali oprawy. Miedzianka z sektorówką "Ultras", transparentem "Pasja, która nie zna granic" oraz racowiskiem. Chrobry przyjechał w 301 osób, w tym Stilon (49). Zaprezentowali transparent "Szlachta z Głogowa", flagi na kijach, sektorówkę oraz odpalili piro.



Polonia Bytom - Hurnik Kraków (110)



Wisła Kraków - Termalica Nieciecza (100)

Fani Termaliki normalnie weszli na sektor gości w Krakowie. Piłkarze Wisły wyszli na spotkanie w koszulkach "Nierówne zasady. Wyjazd rzecz święta", w nawiązaniu do faktu, że od dłuższego czasu żaden klub, nie licząc wyjątków (m.in. Kotwicy zmuszonej do tego przez Pogoń), nie wpuszcza wiślaków na swoje stadiony. Ultrasi Wisły zaprezentowali bardzo dobrą oprawę - transparent "Po życia kres nasz...." oraz napis z rac "TS" plus biała gwiazda na tle klubowych barw z folii aluminowych. Całość zwieńczyło solidne racowisko.



ŁKS Łomża - Wigry Suwałki (88)

ŁKS-u w młynie 350 osób, w tym Stomil (20), GKM Grudziądz (19), Polonia Bydgoszcz (15) i Sparta Szepietowo (10). W I połowie zaprezentowali transparent "Nieśmiertelna wiara", sektorówkę przedstawiającą zakapturzoną postać trzymającą piłkę z herbem ŁKS-u, a całość uzupełniły flagi na kijach i piro. Wigry wspierane przez Olimpię Grudziądz (15) i Drwęcę (2). Zaprezentowali transparent "Ave SKS", nad którym odpalili pirotechnikę (race, strobo, OW i świece dymne).



Stal Sanok - JKS Jarosław (80)

Na meczu przyjaźni Stal i JKS wystawili wspólny młyn i zaprezentowali zgodową oprawę. Ekipa z Jarosławia nie dotarła w komplecie z powodu problemów z transportem.



Pelikan Łowicz - GKS Bełchatów (74)

GKS Jastrzębie - Resovia (44)

Górnik Łęczna - Odra Opole (20)



