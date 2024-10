Koszulki cegiełki na renowację flag

Poniedziałek, 21 października 2024 r. 20:49 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Zapewne każdy z Was wielokrotnie widział flagi do machania na meczach zarówno przy Łazienkowskiej, jak i na trybunach gości w całej Polsce, gdzie jeździmy za naszą drużyną. Osoby dbające o flagi jak i przygotowanie ich do każdego meczu, a przede wszystkim prezentowanie ich na sektorach, zachęcają do nabycia koszulek „cegiełek”, z których cały dochód zostanie przeznaczony na renowację dotychczasowych flag, jak i uszycie nowych oraz pozostałe cele kibicowskie.









Każde 90 zł wydane na naszą koszulkę to ogromny wkład w ruch ultras. Ze swojej strony gwarantujemy najwyższą jakość wykonania i dopracowane, haftowane detale.



Zapisy na koszulki będą miały miejsce w Sportsbarze w niedzielę, 27 października przed meczem z GKS-em Katowice, od godziny 18:00 do 20:00 oraz drogą mailową: koszulkimachajkiotwarta@gmail.com.







W mailu należy kolejno podać:

- nazwisko, imię

- liczbę koszulek

- męska /damska / dziecięca

- kolor

- rozmiar

wysyłka: InPost / odbiór osobisty.



W wiadomości zwrotnej otrzymacie informację o płatności.