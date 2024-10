Komentarze (20)

+ dodaj komentarz

dodaj

Redi - 55 minut temu, *.play-internet.pl Jest brama, oby tak dalej 0-3 i przeskakujemy Jagiellonię w tabeli :D odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Widzę, że Backa już zaskoczyła ustwiniem i składem obrony 3 obrońców dwóch nowych bocznych stoperów, dotychczasowy boczny obrońca Jovanović na 6-tce,czyli chcą mieć szeciu ludzi w drugiej linii i mieć w centrum przewagę! To taki trick jaki stosuje Pep Guardiola z City.Czyli czują się mocni piłkarsko I na 3 stoperów chcą grać bez typowych wahadlowych,bo to skrzydłowi.no i bez typowego napadziora dziś.Pantovic zagra na szpicy.Grywa tam często, ale to świadczy, że chcą grać mega kombinacyjnie i z wymiennością w ataku,bez typowego egzekutora..będzie ciekawie...jestem zaskoczony tym układem taktycznym...1-3-6-1. na nas.oby naszego maga taktyki to nie zaskoczyło. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Znawca: chyba chcą mieć posiadanie na poziomie 60% odpowiedz

muchomor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Tobiasz? Gonazlo to jednak ryzykant odpowiedz

Krzeszczu - 2 godziny temu, *.bredband2.com Novi Sad? Bylem tam kiedys z kadra. Jakies zyliard lat temu.

Jedyne co pamietam to jak wyszlismy z ekipa na krotki spacer w okolicach hotelu, a tam przechodzil sobie starszy gosciu z ogromnym miskiem na smyczy. Cale szczescie ze i w kagancu. Normalnie WTF moment :-)) odpowiedz

MonsteR (L) - 2 godziny temu, *.tpnet.pl ............................. Kobylak .....................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ...Barcia

............. Augustyniak ... Kapustka ..........

Alfarela ........... Morishita ........... Vinagre

........................... Gual ............................

LEGIA Mistrz !!!

1 : 2 odpowiedz

Kriss - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Ma ktoś jakiś link do meczu ? odpowiedz

Wegiel1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kriss: https://strims.in/TSCLegiaWarszawa.php odpowiedz

Kriss - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wegiel1916: dzięki odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Jak ktoś będzie oglądał Jagiellonie to zobaczcie bramkarza rywali! SILVIU SMALENEA.Kilka razy mocno rzucił mi się w oczy i pisałem że duży talent jak dla mnie..dziś jest okazja go zobaczyć w tym meczu...trochę niski ale skoczny i mega odważny na przedpolu... odpowiedz

Znawca - 6 godzin temu, *.interkam.pl Czy my gramy z Vojvodiną? odpowiedz

Arek - 5 godzin temu, *.tpnet.pl @Znawca: nie gramy. Ale mieszkamy w Nowym Sadzie. A dlaczego, ch...j wie. Może w tej Topoli hotelu nie mają, nie mam pojęcia. odpowiedz

Obilić Beograd - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Znawca: Redakcja nie po raz pierwszy się kompromituje ze zdjęciami. Nie raz mylili zdjęcia gdy artykuł był o konkretnym piłkarzu, a dawali facjatę innego (było kiedyś tak w przypadku. Gvilli i Jaszinboyeva czy jak mu tam). Gdy jest artykuł o Zielińskim to cały czas to samo zdjęcie Ziela w białej koszuli, innych nie ma? Ciekawe czy w ogóle wiedzą w jakim rejonie Serbii leży Topola, może nawet nie wiedzą gdzie jest Serbia? odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 4 godziny temu, *.Legionisci.com @Znawca: Nie. Ale przedstawiamy też miasto, w którym Legia stacjonuje i nocuje - zarówno piłkarze, sztab, jak i oficjalna klubowa delegacja. Więc dlaczego nie pokazać stadionu miejscowego klubu? I owszem, są osoby, które to interesuje. Bo tak się akurat składa, że w samej Bačkiej Topoli nie ma zupełnie nic godnego uwagi. Trochę luzu by się czasem przydało. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Redakcja Legionisci.com: piłkarze niech stacjonują a dziennikarze mogliby pojechać do Topoli wcześniej i tam porobić zdjęcia i pogadać z kimś.Tam dużo fajniejszy stadion. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl @Arek: na 100% nie ma tam hotelu,przynajmniej w takim standardzie więc piłkarze przenocowali w Nowym Sadzie. odpowiedz

Obilić Beograd - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Redakcja Legionisci.com: Myślałem, że to pomyłka z Waszej strony. W takim razie przepraszam. odpowiedz

jurus - 8 godzin temu, *.komnet24.pl zdjęcie z Novego Sadu odpowiedz

Kari - 6 godzin temu, *.161.89 @jurus: wydedukowałeś to po napisie na murze czy po podpisie zdjęcia? odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl @jurus: Dobrze, że z Novego Sadu, a nie z Nowego Sącza czy Nowego Targu. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.