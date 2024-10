Konferencja

Feio: Pojawia się myśl o awansie

Czwartek, 24 października 2024 r. 23:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

Goncalo Feio (trener Legii): Tak, to prawda, że pojawia się myśl o możliwości bezpośredniego awansu do dalszej fazy rozgrywek, ale robimy to krok po kroku. Teraz mamy trzy mecze w krajowych rozgrywkach, a potem wracamy do gry w Europie. Będziemy mogli myśleć o tym, wygrywając kolejne spotkania.









Radovan Pankov zszedł z boiska z powodu stłuczenia kolana w pierwszej połowie meczu – nie chcieliśmy ryzykować. Myślimy, że to nic poważnego. Przy okazji chciałbym podkreślić, jak bardzo pomógł nam nie tylko na boisku, ale także w przygotowaniach do meczu, przekazując informacje o piłkarzach i drużynie TSC. Cieszę się, że mogę pracować z takim profesjonalistą i bardzo chciałbym mu pomóc w osiągnięciu jego ostatniego celu, jakim jest powołanie do reprezentacji. Będziemy robić wszystko, aby mu w tym pomóc.



Podchodziliśmy do tego meczu z dużą odpowiedzialnością i poświęceniem, bo docenialiśmy przeciwnika. Drużyna Bačka Topola to zespół, który jest groźny, gdy ma piłkę, cechuje się dużą powtarzalnością działań i potrafi utrzymać posiadanie. Kluczem do sukcesu w obronie było zamknięcie przestrzeni między naszymi liniami.



Na tym stadionie w tym sezonie Olympiakos zremisował 2-2, a West Ham wygrał 1-0. Musimy być świadomi, z jakim klubem i projektem mieliśmy do czynienia – docenić ich, a także podziękować za gościnność wobec nas i naszych kibiców, życząc im wszystkiego najlepszego.



Stadion jest kameralny, ale nowoczesny. Muszę podkreślić fenomenalną murawę - myślę, że top 3 z tych, na jakich graliśmy w tym sezonie.