Konferencja

Damjanović: Legia wygrała zasłużenie

Czwartek, 24 października 2024 r. 23:43 Woytek, źródło: Legionisci.com

Jovan Damjanović (trener TSC): Szybko stracona bramka nie wpłynęła dobrze na to, co działo się później. Staraliśmy się, ale Legia dzisiaj zasłużenie wygrała. Zbyt łatwo straciliśmy także pozostałe bramki i nie potrafiliśmy obronić się przed szybkimi akcjami gości.









Zagraliśmy poniżej swoich oczekiwań i tego, co planowaliśmy. Były sytuacje, w których nasi zawodnicy byli w przewadze liczebnej, a mimo to wynikły z tego żółte kartki. Musimy nad tym popracować, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.



Musiałem dokonać zmian w składzie z powodu urazów, na które narzekali niektórzy zawodnicy. Z każdego meczu trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski. Mamy sporo do nauki i musimy grać z większym zaangażowaniem, wymagając od siebie jeszcze więcej.