Legia Warszawa zgarnęła kolejne 3 punkty w fazie ligowej Ligi Konferencji, a w Serbii wspierało ją kilkuset kibiców mimo zakazu nałożonego przez UEFA Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyprawy do Backiej Topoli. FK Bačka Topola 0-3 Legia Warszawa - Woytek / 161 zdjęć

Kacperek - 2 godziny temu, *.chello.pl 11 Listopada bedzie delegacja Wegier na Marszu Niepodleglosci ,jak co roku od lat.

Polak -Węgier dwa bratanki. odpowiedz

Legia - 4 godziny temu, *.orange.pl Wegry jak zwykle z nami odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.247.62 Super. Kolejny raz utarto nosa uefie odpowiedz

lubelskie - 4 godziny temu, *.31.17 Szacunek za flagę polską odpowiedz

Olo - 5 godzin temu, *.chello.pl Tam w ogóle byli jacyś miejscowi kibice? odpowiedz

abc - 3 godziny temu, *.aster.pl @Olo: Jak widać, byli miejscowi. Skromny młynek, bo i klub może niewiele większego pokroju od takiej Puszczy u nas, do tego tylko miejscowa mniejszość węgierska identyfikuje się z tym klubem. odpowiedz

Kkk - 2 godziny temu, *.plus.pl @Olo: To taki klub pokroju Termalici, ale zachowali się elegancko. odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.stcable.net @Olo:



Tak, to właśnie byli miejscowi kibice.

I śpiewali Polska, Polska!

Szacunek. odpowiedz

