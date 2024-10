Vinagre: Zdecydowanie zasłużyliśmy na zwycięstwo

Czwartek, 24 października 2024 r. 23:10 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- To był dla nas bardzo dobry mecz. Zagraliśmy świetny futbol i zdecydowanie zasłużyliśmy na wygraną. Klucz do zwycięstwa jest zawsze taki sam. Musimy wychodzić na mecz z myślą o zwycięstwie, wierzyć w zespół i wykonywać plan, jaki przygotował trener - powiedział po zwycięstwie z FK TSC Bačką Topola obrońca Legii, Ruben Vinagre.









- Serbowie niczym nas nie zaskoczyli. Trener idealnie przygotował nas, na co mamy uważać. Gospodarze nie grali źle, ale to my byliśmy konsekwentni i zdecydowanie zasłużyliśmy na trzy punkty.