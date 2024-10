Trening przed wyjazdem do Serbii bez Oyedele

+ dodaj komentarz

Zacznę tak....co z tego że przegrali z Astaną tylko 1-0 ....mecz meczowi nie równy....wieczne narzekanie...masakra....albo jest się za swoją ukochaną drużyną na dobre i na złe albo nie...koniec kropka.....parę lat temu real też lał wszystkich a mimo to Legia wywalczyła remis choć o ile mnie pamięć nie myli nawet do 82 minuty prowadziła 3-2 więc skończcie te głodne żale i więcej wiary w drużynę bo to ona gra a nie trener....Czasem tych żali nie da się czytać....dajmy im pracować i robić to co mają zaplanowane....ile razy to powtarzać by nie ogarnięci w końcu zakminili...masakr....po raz kolejny pozdrawiam wszystkich co mają Legię w sercu a nie śą internetowymi napinaczami.....to tyle...TYLKO LEGIA !!!



