Rywal Legii zwolnił trenerów

Wtorek, 22 października 2024 r. 12:10 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Djurgardens IF, z którym w grudniu Legia Warszawa zmierzy się w ramach Ligi Konferencji, zwolnił w poniedziałek w trybie natychmiastowym duet trenerów - Kima Bergstranda i Thomasa Lagerloefa. Obaj pracowali z zespołem przez 6 lat. Nieoficjalnie mówi się, że to konsekwencja przegranych 0-2 derbów Sztokholmu z Hammarby IF.









Co ciekawe, rozgrywane w niedzielę spotkanie zostało przerwane w 76. minucie po odpaleniu pirotechniki przez kibiców i miało zostać dokończone przy pustych trybunach. Kibice odmówili jednak wyjścia ze stadionu, więc spotkanie dokończono w poniedziałek - o czym już informowaliśmy. Obie bramki padły w pierwszej połowie. Djurgardens IF zajmuje obecnie 4. miejsce w lidze ze stratą 11 punktów do lidera, Malmö FF.



Na razie nie wiadomo, kto zastąpi duet trenerów. Szwedzkie media twierdzą, że będzie to Pelle Olsson, który aktualnie zajmuje się w klubie analizą rywali.