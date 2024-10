Koszykówka

Zapowiedź meczu z Dzikami

Sobota, 26 października 2024 r. 13:59 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W niedzielę o 17:30 koszykarze Legii podejmować będą w hali na Bemowie zespół Dzików i powalczą o pierwsze zwycięstwo w historii rywalizacji obu ekip.



Ta nie ma zbyt długiej historii, bowiem klub ten powstał niedawno, a w najwyższej klasie rozgrywkowej gra dopiero drugi sezon. Dziki do meczu z Legią przystąpią trzy dni po spotkaniu ENBL z wicemistrzem Słowacji - Spišskím Rytieri, wygranym pewnie i wysoko (102:70). Wcześniej w tych rozgrywkach (zespół występuje w grupie A, podczas gdy legioniści rywalizują w gr. B) Dziki pokonały holenderski Donar Groningen (+16) oraz przegrały w Rumunii z CSO Voluntari (-20). W czwartkowym meczu trener Szablowski odpowiednio rozkładał siły - najdłużej na parkiecie przebywali Rickety McGill (24 min., 11 pkt. i 7 zb.) i Andre Wesson (niespełna 23 min., 16 pkt.).



Legia z kolei przed meczem z Dzikami zaliczyła trzy kolejne zwycięstwa - ze Starte Lublin (+11), Dinamo Bukareszt (+3) oraz Zastalem Zielona Góra (+10). Dobra passa naszej drużyny została jednak przerwana we wtorek, kiedy legioniści przegrali w Bratysławie z miejscowym Interem 83:89. Legia po serii czterech meczów wyjazdowych, w końcu zagra przed własną publicznością i wierzymy, że nasza publiczność poniesie legionistów do wygranej.



Dziki w minionym sezonie nie zdołały zakwalifikować się do fazy play-off, choć jak na beniaminka zaliczyły i tak bardzo dobry sezon. W drugim sezonie na poziomie OBL klub celuje w czołową ósemkę po sezonie zasadniczym. Prezesi nie dokonali rewolucyjnych zmian - wymienili jedynie większość obcokrajowców. Spośród tych, którzy sprawdzili się w minionym sezonie, zostawiony został jedynie środkowy, Nicholas McGlynn.



Dwóch obcokrajowców sprowadzonych w pierwszej kolejności znają dobrze kibice śledzący uważnie rozgrywki w naszym kraju. Kontrakty z Dzikami podpisali bowiem Denzel Andersson oraz Janari Joesaar. Ten pierwszy, grający na pozycji 4, ma na swoim koncie dwa sezony w Stali Ostrów, a ostatnie dwa sezony spędził w Bilbao Basket, rywalizując w ostatnim sezonie m.in. z Legią w ćwierćfinale FIBA Europe Cup. Joesaar - estoński skrzydłowy, dwa ostatnie sezony grał w Anwilu Włocławek. W Dzikach może liczyć na więcej minut i na razie zdobywa średnio 14 pkt. na mecz.



Do drużyny dołączyli rozgrywający Rickey McGill, który ma na swoim koncie kilka sezonów w Europie, a w ostatnich rozgrywkach występował w Anglii, w Newcastle Eagles, w barwach którego został wybrany MVP sezonu sasadniczego rozgrywek ENBL. Na pozycję niskiego skrzydłowego sprowadzony został 27-letni Andre Wesson. Polska rotacja Dzików została niemal w identycznym zestawieniu co w ostatnim sezonie. Większą rolę na pewno powinni odgrywać obwodowi - Mateusz Szlachetka i Grzegorz Grochowski, jak również doświadczony, 34-letni podkoszowy Jarosław Mokros, dla którego to drugi sezon pracy u Krzysztofa Szablowskiego. Trzeci kolejny sezon w klubie występuje Mateusz Bartosz, a dłuższy staż ma również Michał Aleksandrowicz, którego oczywiście pamiętamy z wielu występów z eLką na piersi przed laty. Od czterech lat w Dzikach gra również Piotr Pamuła, który może liczyć na 7-10 minut w spotkaniu.



Legia oba dotychczasowe oficjalne mecze z Dzikami przegrała. W poprzednim sezonie najpierw na Bemowie górą były Dziki (62:61) po rzucie Colemana za 3 punkty, który... oddany został po ewidentnym błędzie kroków. W styczniowym rewanżu w hali Koło przewaga beniaminka była już wyraźna i mecz zakończył się 10-punktową wygraną rywali. Mamy nadzieję, że w niedzielę seria z Dzikami odwróci się i legioniści, którzy bez wątpienia będą faworytem spotkania 4. kolejki OBL, zapewnią sobie dwa punkty.



Spotkanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30. Bezpośrednią transmisję pokaże Polsat Sport 2. Już na półtorej godziny przed meczem otworzymy dla najmłodszych kibiców specjalny kącik, który zlokalizowany będzie pod tablicą główną. Tuż obok znajdować się będzie nasz sklep z pamiątkami klubowymi, do zakupów których zachęcamy. W sprzedaży oprócz oferty lifestyle, także nasze koszulki meczowe, które cieszą się sporym wzięciem. W przerwie meczu będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do zgarnięcia będą 2000 złotych. Po meczu dwa podstawione przez ZTM autobusy przewiozą (bezpłatnie) kibiców na Łazienkowską 3, na mecz naszych piłkarzy z GKS-em Katowice.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 4-3

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,7 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 64,9%



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 67 (śr. 22,3), Andrzej Pluta 40 (13,3), Mate Vucić 37 (12,3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83).



Ostatnie mecze obu drużyn:

13.01.2024 Dziki Warszawa 96:86 Legia Warszawa

11.10.2023 Legia Warszawa 61:62 Dziki Warszawa



DZIKI WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 4-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,0 / 77,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 49,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 64,0%



Skład: Rickey McGill, Grzegorz Grochowski, Mateusz Szlachetka (rozgrywający), Michał Aleksandrowicz, Piotr Pamuła (rzucający), Andre Wesson, Denzel Andersson, Janari Joesaar, Jarosław Mokros (skrzydłowi), Nicholas McGlynn, Mateusz Bartosz, Maciej Bender (środkowi).

trener: Krzysztof Szablowski, as. Wojciech Rogowski, Szymon Walczak



Najwięcej punktów: Nicholas McGlynn 43 (śr. 14,3), Janara Joesaar 42 (14,0), Mateusz Szlachetka 41 (13,7).



Przewidywana wyjściowa piątka: Mateusz Szlachetka, Rickey McGill, Janari Joesaar, Denzel Andersson, Nicholas McGlynn.



Wyniki: Stal Ostrów (d, 88:63), Anwil Włocławek (w, 79:70), Twarde Pierniki Toruń (w, 90:94).

ENBL: Donar Groningen (d, 95:79), CSO Voluntari (w, 103:83), Spisski Rytieri (d, 102:70).



Termin meczu: niedziela, 27 października 2024 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: 25, 40, 50, 60 i 70 zł (ulgowe) oraz 35, 50, 60, 70 i 100 zł (normalne)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 2