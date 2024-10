Damjanović: Mam nadzieję, że nie zabraknie nam szczęścia

- Mam nadzieję, że nie zabraknie nam szczęścia jak w meczu z Astaną, jednak najważniejsze jest utrzymanie dobrego poziomu gry, a nawet jego podniesienie, bo wciąż jesteśmy na etapie tworzenia wartości i zespołu. Postaramy się wspólnie dać z siebie wszystko i wierzymy, że to wystarczy, aby uzyskać pozytywny wynik – dodał.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.