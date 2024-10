Jovanović: W piłce wszystko jest możliwe

- Nigdy nie jestem zdenerwowany na boisku, więc w Ałmatach było tak samo, gdzie wyszedłem na mecz z FK Astana całkowicie zrelaksowany. Graliśmy naprawdę dobrze, dominowaliśmy, strzeliliśmy trzy gole... Zasłużyliśmy na powrót z Kazachstanu z co najmniej jednym punktem i nie będę fałszywie skromny mówiąc że, z tego, co pokazaliśmy, mogliśmy uzyskać 3 punkty - dodaje, licząc, że drużyna zrewanżuje się w czwartek w spotkaniu z Legią.

