Uraz Radovana Pankova

Czwartek, 24 października 2024 r. 22:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Pod koniec pierwszej połowy wyjazdowego spotkania Z FK TSC Bačką Topola urazu doznał Radovan Pankov. Serb w środkowej strefie boiska zablokował ciałem jednego z rywali, który wbiegł w niego z pełnym impetem. Po tym starciu obrońca stołecznej drużyny usiadł na boisku i trzymał się za lewe kolano. Pankov pozostał na boisku do końca pierwszej części, jednak po przerwie został zmieniony przez Jana Ziółkowskiego.









Dla Pankova było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ po raz pierwszy od przyjścia do warszawskiej drużyny rywalizował w swojej ojczyźnie, a poza tym był to jego jubileuszowy, 50. mecz w jej barwach.