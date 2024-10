Chodyna: Pewność siebie poskutkowała

- Przy strzelonych bramkach kluczowe były skuteczne ostatnie podania. Mieliśmy wiele dobrych sytuacji, ale momentami brakowało dogrania. Przy zdobyczach bramkowych byliśmy pewni siebie i to poskutkowało. - Powodem mojej dobrej formy, również strzeleckiej, jest oczywiście praca na treningach, ale też skupienie się na sytuacjach podbramkowych. Ostatnio ciężko nad tym pracowałem i jak widać, efekty przychodzą.

