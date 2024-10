Radović: Trzymam kciuki za Goncalo Feio

Piątek, 25 października 2024 r. 00:00 Mikołaj Ciura, źródło: Polsat Sport

- Bardzo cieszę się, że mogłem dziś obejrzeć Legię na żywo. Drużyna zagrała dobry mecz, pewnie wygrała, więc jestem zadowolony. Cały zespół zagrał dziś dobrze. Gratuluję - powiedział po spotkaniu z FK TSC Bačką Topola były pomocnik Legii, Miroslav Radović.









- Legia w ostatnim czasie się rozkręca. Zdecydowanie wspieram i trzymam kciuki za Goncalo Feio, który jest młodym trenerem. Widać, że drużyna robi postęp. Dziś od początku do końca Legia zagrała dobrze i oby tak dalej.



- Cały zespół zagrał dobry mecz. Przede wszystkim linia ofensywna rozegrała dobre spotkanie. Mam kilku zawodników, których grę lubię obserwować, to m.in Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek. Jest kilku zawodników, którzy prezentują się naprawdę dobrze.



- Z moim zdrowiem wszystko dobrze, nie narzekam. Mam co robić, więc wszystko jest ok.