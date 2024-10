Doping legionistów w Backiej Topoli [VIDEO]

Piątek, 25 października 2024 r. 09:35 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z dopingiem licznej grupy kibiców Legii Warszawa, którzy mimo zakazu wyjazdowego wybrali się do północnej Serbii, by wspierać swoją drużynę w walce o kolejne europejskie punkty.