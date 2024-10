Z obozu rywala

GKS przed meczem z Legią. Powrót do elity

Sobota, 26 października 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie powracający do Ekstraklasy po 19 latach GKS Katowice. Spotkania obu drużyn w przeszłości miały swój smaczek, więc reaktywacja tej rywalizacji zapowiada się niezwykle ciekawie, tym bardziej, że katowiczanie prezentują solidną formę. Zapraszamy na raport z obozu najbliższego rywala "Wojskowych".