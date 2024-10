Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - GKS Katowice przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. W internecie stream online dostępny będzie na platformie canalplus.com. Początek o godz. 20:15 Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA WARSZAWA - GKS KATOWICE FORTUNA:

kokoszanek łowca bramek - 47 minut temu, *.vectranet.pl Brać tego Jędrycha do Legii na szpicęXD odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wszol dzisiaj chyba nie te buty założył, może zmieni w przerwie. odpowiedz

B. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mając na uwadze że trzy dni temu grali w Serbii to dzisiaj wygląda to bardzo obiecująco.

Brawo! odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie wiem. Jakoś z Kobylakiem w bramce spokojniej. Tobiasz ciągle pod prądem. A to złe wybicia, a to przyklejony do linii. odpowiedz

Mecz na stojaka - 1 godzinę temu, *.as13285.net Szkoda czasu na ten syf odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Brawo. Zaczęło się. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Dajcie tu jakiegoś LINA DO MECZU ???? odpowiedz

Pnk - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Xxx: nie odpowiedz

skreem - 2 godziny temu, *.chello.pl Tymczasem Urbański wygryzł Luquiego z pierwszego składu. Dobra decyzja po tym co ostatnio pokazywał Brazylijczyk. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl W relacji Marciniak 'sędziuje' . Jesteście tego pewnie? :) odpowiedz

Won - 43 minuty temu, *.ohtele.com @SEBO(L) : Tak on jest na VAR odpowiedz

Marcin Kroll - 2 godziny temu, *.plus.pl Gdzie jest nasz Olisadebe? odpowiedz

PLBBOY - 2 godziny temu, *.. Idźmy za przykładem Lesia. Dzisiaj tylko zwycięstwo tak jak oni wczoraj odpowiedz

Mariusz Rumak - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie jestem w temacie, co z naszym czornym Bombazo? odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Widzę, że nowy napadzior nawet na ławkę sie nie załapał...

Tylko zwycięstwo ! odpowiedz

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl .......................... Kobylak ...........................

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Vinagre

............. Augustyniak ... Kapustka ..............

Chodyna .......... Morishita .......... Luquinhas

.............................. Gual .............................

LEGIA Mistrz !!!

2:1 odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.interkam.pl Jazda po 3 pkt.Inne rozstrzygnięcie będzie końcem marzeń o mistrzostwie. odpowiedz

Cichy - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze że trenejro zmądrzał i nie rotuje tak składem. Trzy punkty trzy bramki i na zero z tyłu odpowiedz

Tym - 3 godziny temu, *.net.pl Oj nowy Kenneth nawet nie łapie się na ławkę odpowiedz

