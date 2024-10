Konferencja

Górak: Trzeba przyjąć to na klatę

Niedziela, 27 października 2024 r. 22:40 Fumen, źródło: Legionisci.com

Rafał Górak (trener GKS-u): Gratuluję Legii zasłużonego zwycięstwa. Byliśmy świadkami spotkania, w którym GKS grał jak na razie z najlepszym zespołem ekstraklasy. Legia miała płynność, rozmach i jakość w grze. Potrafiła wykorzystać nasze błędy, a do tego było widać klasę piłkarzy. W pierwszych 25 minutach graliśmy odważnie, wysoko i zdobyliśmy gola. Zaczęło robić się ciekawie. Jednak gospodarze nas dopadli, a prowadząc 3-1, zyskali swobodę w grze ofensywnej.









Takie porażki trzeba przyjąć na klatę i zdać sobie sprawę z tego, co trzeba zrobić, żeby w następnym sezonie GKS przyjechał do Warszawy mocniejszy. Będziemy bardziej doświadczeni o tę lekcję i postaram się zawiesić poprzeczkę wyżej. To była cenna lekcja i nauka dla nas. Natomiast Legii życzę powodzenia w europejskich pucharach. Niech reprezentują nas godnie.



Mogę powiedzieć, że zostaliśmy przywołani do rzeczywistości. Nie wspomnę ile to razy nasłuchałem się, jak to beniaminkowie sobie świetnie radzą w lidze. Tymczasem w tej kolejce przyjęli od rywali łącznie 10 bramek.