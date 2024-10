Fotoreportaże z Łazienkowskiej

25188 kibiców stawiło się w niedzielny wieczór na stadionie przy Łazienkowskiej 3, by wspierać Legię w walce o ligowe punkty z GKS-em Katowice. Spotkanie poprzedził pokaz świetlny przygotowany przez klub. Goście szczelnie wypełnili swój sektor, a legioniści tradycyjnie dopingowali od pierwszej do ostatniej minuty. Legia Warszawa 4-1 GKS Katowice - Mishka / 71 zdjęć Legia Warszawa 4-1 GKS Katowice - Kamil Marciniak / 56 zdjęć Legia Warszawa 4-1 GKS Katowice - Maciek Gronau / 49 zdjęć

LEGIA WARSZAWA ULTRAS - 4 godziny temu, *.plus.pl Mordo nie grzej sie, gramy w LKE , nie wpadłeś na pomysł że NS szykują tam oprawy żeby Europa o NaS głośno mówiła druga sprawa to pewnie jest też ograniczenie budżetowe ludzie nie wrzucają hajsu to i opraw nie ma odpowiedz

ultras World - 13 godzin temu, *.net.pl Kolejny mecz bez oprawy ,chyba najgorszy sezon jak do tej pory w wykonaniu NS od dawna .O top 3 na Ultras World można już zapomnieć ,taka Slavia Praga robi oprawy petardy praktycznie co mecz ,jak będziemy w top 10 to będzie wielki sukces .. odpowiedz

Wygodniś - 43 minuty temu, *.domynet.pl @ultras World : Jak nie robią opraw- to są "ONI". A jak jesteśmy w top 3 - to wtedy jesteśmy "MY".

Sprytnie.



Wysiłek i odpowiedzialność >> czyjaś

Zasługi i splendor >> mój



odpowiedz

