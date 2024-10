Urbański: Celem jest mistrzostwo Polski

Niedziela, 27 października 2024 r. 22:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Uważam, że to był dobry występ w moim wykonaniu. Początek, jako drużyna, mieliśmy cięższy, ale gdy udało nam się przejść ten gorszy moment, to zespołowo wyglądaliśmy dobrze. Szczegółowo nie myślałem jeszcze o swoim indywidualnym występie, skupiałem się bardziej na kolektywie drużyny - powiedział po zwycięstwie z GKS-em Katowice pomocnik Legii, Wojciech Urbański.









- Nerwowy początek meczu wynikał z tego, że za szybko chcieliśmy coś zrobić, strzelić gola. Było mało cierpliwej gry, przenoszenia strony i wykorzystywania wolnych przestrzeni. Gdy to skorygowaliśmy, nasza gra wyglądała znacznie lepiej.



- Cała drużyna skupia się, żeby w kolejnym meczu wyglądać jak najlepiej. Naszym celem jest mistrzostwo Polski, cały czas o tym myślimy. Jeśli będziemy dalej grać tak jak teraz i dawać z siebie 100%, to mistrzostwo przyjdzie.



- Nie myślałem nad wynikami innych drużyn. Skupiłem się na tym, by zagrać dziś jako drużyna dobre 90 minut i wydaje mi się, że to nam wyszło.



- Logicznym jest, że przy formacji z czwórką obrońców mamy o jednego więcej zawodnika w naszej linii. Również jeden środkowy obrońca może wychodzić wyżej albo grać jako "szóstka". Przez to momentami mamy więcej opcji do zagrania do przodu. Obie formacje, w których występowaliśmy od początku sezonu, mają swoje plusy i minusy. Na razie wygrywamy, wszystko idzie dobrze, więc możemy skupiać się na następnym meczu.



- Nie myślałem nad tym, czy moja rola w drużynie rośnie. Staram się wykorzystywać każdą minutę na boisku i pomagać drużynie. To, że po raz kolejny wychodzę w pierwszym składzie bardzo cieszy, ale tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to, by pomagać kolegom.



- Niedawno jeszcze oglądałem w telewizji czy to Bartosza Kapustkę, czy Rafała Augustyniaka, a teraz mogę z nimi grać. To jest ogromna przyjemność. Widać, że mają ogromne umiejętności. To jest coś pięknego, że mogę z nimi grać w środku pola.