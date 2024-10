Analiza

Punkty po meczu z FK TSC

Sobota, 26 października 2024 r. 09:27 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Dobry początek w Europie; wysoko ustawiona obrona; mnóstwo zmarnowanych szans; statystyki nie grają; napastnika jak wody - to najważniejsze punktu po spotkaniu Legii Warszawa z FK TSC.