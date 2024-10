Pod lupą LL! - Luquinhas

Sobota, 26 października 2024 r. 10:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Ostatnie mecze nie były udane dla Luquinhasa, który wyraźnie nie jest w optymalnej formie. W meczu ligowym zastąpił go w pierwszym składzie Wojciech Urbański, który jednak do europejskich pucharów nie został zgłoszony, więc do składu powrócił Brazylijczyk. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej jego występowi w spotkaniu z FK TSC.