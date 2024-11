Futsal

Legia Warszawa 4-4 Red Devils Chojnice

Sobota, 2 listopada 2024 r. 19:31 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 9. kolejki Ekstraklasy futsaliści Legii Warszawa niespodziewanie zremisowała u siebie z ostatnim zespołem ligi, Red Devils Chojnice 4-4. Do przerwy legioniści prowadzili 3-2. Kolejne spotkanie rozegrają 9 listopada o godz. 19 z Eurobusem Przemyśl.



Legia Warszawa 4-4 Red Devils Chojnice - Woytek / 63 zdjęcia









Początkowe minuty spotkania należały do zespołu gości, który zdecydowanie nie był faworytem tego meczu. Futsaliści z Chojnic przegrali bowiem wszystkie swoje dotychczasowe spotkania i z zerowym dorobkiem punktowym przed tą kolejką zajmowali ostatnie miejsce w tabeli. W 6. minucie Andre Luiz znalazł się przed bramką i pewnym strzałem umieścił piłkę w siatce. To był pierwszy celny strzał w tym spotkaniu. W 12. minucie Sandro Rodrigues otrzymał świetne podanie, dołożył tylko nogę i mieliśmy 1-1. W 25. minucie Tomasz Warszawski musiał kilkakrotnie interweniować. W końcu jednak skapitulował po kontrze rywali i uderzeniu od słupka Władysława Tkaczenki. Na wyrównanie przyszło nam czekać tylko kilka sekund. Andre Luiz doskonale dograł do Jarosława Żmijewskiego, a ten z bliskiej odległości dał wyrównanie 2-2. Na 30 sekund przed końcem pierwszej połowy Michał Klaus trafił na 3-2.



Pierwsze minuty drugiej połowy nie przyniosły żadnych konkretów. W 28. minucie po indywidualnej akcji bramkę zdobył Andre Luiz. Kilkanaście sekund później z szybką kontrą wyszedł Fabio Torres i pomiędzy nogami Warszawskiego posłał piłkę do bramki. Na 3 minuty przed końcem goście zdecydowali się na wycofanie bramkarza. To się opłaciło, bo w 39. minucie wyrównali na 4-4.



Legia Warszawa 4-4 (3-2) Red Devils Chojnice

1-0 - 6' Andre Luiz

1-1 - 12' Sandro Rodrigues

1-2 - 25' Władysław Tkaczenko

2-2 - 25' Jarosław Żmijewskij

3-2 - 19' Michał Klaus

4-2 - 28' Andre Luiz

4-3 - 28' Fabio Torres

4-4 - 39' Pavlo Skubczenko



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 7. Andre Luiz, 9. Michał Klaus, 80. Victor Delgado

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 29. Bartosz Wałachowski, 2. Paweł Gajek, 11. Sergio Monteiro, 14. Fabinho, 21. Oskar Szczepański, 25. Jarosław Żmijewskij



Red Devils: 77. Pavlo Puczka, 2. Janis Pastars, 16. Jefferson Rocha, 20. Władysław Tkaczenko, 23. Pavlo Skubczenko

rezerwa: 83. Sebastian Kartuszyński, 3. Joachim Kowalski, 9. Fabio Torres, 10. Franklin Neto, 26. Sandro Rodrigues, 55. Piotr Kręcki, 88. Giovanni Paesano



żółte kartki: Sergio Monteiro, Klaus, Delgado, Fabinho



Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal



















Legia Warszawa 4-4 Red Devils Chojnice - Woytek / 63 zdjęcia