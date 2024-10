Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 26 października 2024 r. 18:04 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi odzyskali pozycję lidera w CLJ U19 o wygranej 3-0 z Lechią w Gdańsku. Pozostałe drużyny grające w CLJ także prowadzą w swoich grupach - U17 mimo remisu 1-1 z Koroną Kielce oraz U!5 po wygranej 4-0 z Radomiakiem. Zespół U16 pokonał 3-1 Wisłę Płock, a w Ekstralidze U14 Legia wygrała 6-2 z Pogonią Siedlce. Najstarsze drużyny LSS także wygrały swoje mecze - LSS U17 1-0 z Radomiakiem, U16 - 6-4 z AP FFK Warszawa, U14 - 5-1 z AP FFK Warszawa, a Legia Soccer Schools U13 zagrała dobry mecz z Ursusem II. Grały też młodsze roczniki Akademii i LSS. Więcej informacji wkrótce.



CLJ U19 (2006/7 i mł.): Lechia Gdańsk 0-3 (0-2) Legia Warszawa U19

Gole:

0-1 36 min. Igor Skrobała (as. Maciej Ruszkiewicz)

0-2 37 min. Przemysław Mizera (as. Tomasz Rojkowski)

0-3 61 min. Mateusz Lauryn (as. Tomasz Rojkowski)



Legia: Wojciech Banasik – Karol Kosiorek (65' Igor Busz), Szymon Chojecki, Mateusz Lauryn [08] – Jakub Jendryka (70' Mikołaj Kotarba), Aleksander Wyganowski [09], Maciej Ruszkiewicz [08], Przemysław Mizera (75' Samuel Kovacik) – Igor Skrobała (85' Dawid Foks), Tomasz Rojkowski (65' Eryk Mikanowicz), Szymon Piasta [09](75' Dawid Nos)

Trener: Arkadiusz Adach, II trener: Maciej Pietraszko



CLJ U17 (2008 i mł.): Legia 1-1(1-1) Korona Kielce '08

Gole:

0-1 32 min. Kacper Minuczyc (głową)

1-1 37 min. Jakub Gliwa (as. Ksawery Jeżewski)



Strzały (celne): Legia 18(6) - Korona 8(5)



Ekstraliga U16: Legia U16 3-2 (2-0) Wisła Płock '09

Gole:

1-0 15 min. Igor Owczarczyk (as. Oskar Krakowiak)

2-0 41 min. Oskar Maj (as. Hoang Nguyen)

3-0 48 min. Oskar Maj (as. Igor Owczarczyk)

3-1 61 min. Juliusz Linke b.a.



Strzały (celne): Legia 23 (13) - Wisła 9 (4)



Legia: Denys Stoliarenko (79' Franciszek Golański) - Igor Owczarczyk, Bartosz Jukowski, Oskar Putrzyński (32' Ksawery Kopeć), Oskar Krakowiak - Hoang Nguyen, Franciszek Stępniewski [10], Oliwier Pławiński - Igor Brzeziński [10](67' Wiktor Zugaj), Oskar Maj (88' Firdavs Otabekow), Fabian Mazur (73' Norbert Merchel)

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski, Paweł Przybył



II liga warszawska U16: Legia LSS U16 6-4 AP FFK Warszawa '09



CLJ U15 (2010 i mł.): Radomiak Radom 0-4(0-3) Legia U15

Gole:

0-1 19 min. Filip Kwiecień (as. Dawid Rodak)

0-2 23 min. Xavier Dąbkowski (as. Jarosław Kuc)

0-3 31 min. Aleksander Badowski (as. Dawid Rodak)

0-4 78 min. Tymon Płoszka (as. Bartosz Przybyłko)



Ekstraliga U14(2011 i mł.): Legia U14 6-2(3-1) Pogoń Siedlce '11

Gole:

1-0 4 min. Marcin Kośmiński (as. Kacper Kwiatkowski)

1-1 5 min. Tobiasz Kazimierczak

2-1 8 min. Marcin Kośmiński (as. Kacper Kwiatkowski)

3-1 17 min. Marcin Kośmiński (as. Kacper Kwiatkowski)

3-2 65 min. Michał Klementowicz

4-2 70 min. Kacper Kwiatkowski (as. Filip Reszka)

5-2 75 min. Aleks Szybalski (as. Wojciech Kuś)

6-2 77 min. Antoni Kośmider (as. Szymon Wlazło)



Legia: Oskar Majchrzak, Jan Nowicki - Aleks Szybalski, Stanisław Głębowski, Szymon Piegat, Aleksander Dąbrowski, Wojciech Kuś, Antoni Kośmider, Szymon Wlazło, Marcin Kośmiński, Fryderyk Paprocki, Kacper Kwiatkowski, Filip Reszka, Karol Konieczny, Tomasz Stefański

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk i Maciej Kokosza



II liga warszawska U14: Legia LSS U14(2011 i mł.) 5-1 AP FFK Warszawa 2011

Gole: Aleksy Brzyski, Michał Chojecki (trzy) i Alex Paćko - dla gości: bramka samobójcza



I liga warszawska U13: Wilga Garwolin - Legia U13



II liga warszawska U13: KS Ursus II 2011 3-6 (1-4) Legia LSS U13



Sparing: Legia U11 - Hutnik Kraków 2014



Strzały (celne) - Boisko B, IV kwarta: Legia 15 (7) - Hutnik 18 (15)



Liga U9: Legia U9 - FCB AP Bobrowiec 2016



Strzały: Legia 47 (36) - FCB 49 (32)



Legia: Jerzy Kośnik - Henry Malendowicz, Olaf Olaś, Oliwier Polański, Jakub Wysocki, Dzidek Silski, Makary Stępiński, Stanisław Chludziński, Julek Kunecki

TRener: Łukasz Wawer, Szymon Lesiakowski