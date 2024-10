GieKSa wypełni sektor gości przy Ł3

Rok wcześniej katowiczanie nie mogli przyjechać do Warszawy, bowiem nie wyrobili kart wyjazdowych, których zaczął wówczas wymagać PZPN. Z kolei w kwietniu 2003 roku GieKSa była obecna na naszym stadionie w ok. 130 osób z czterema flagami. Wtedy zaprezentowali kartoniki, baloniadę oraz kilkadziesiąt ogni bengalskich, 10 rac i trochę stroboskopów, które rzucili na murawę.

Na dzisiejszym meczu Legii z GKS-em Katowice, w sektorze gości zasiądzie komplet fanów gości - ponad 1750 osób. Katowiczanie do stolicy przyjadą pociągiem specjalnym, wspierani przez Górnika i Banika. Będzie to pierwsza wizyta GieKSiarzy na nowym stadionie Legii, nie licząc oczywiście ich wizyt na meczach zaprzyjaźnionego KSG. Po raz ostatni GieKSa obecna była na meczu przy Łazienkowskiej 9 czerwca 2005 roku, kiedy przyjechali w 101 osób z jedną flagą - "VIP".

Michał - 27 minut temu, *.orange.pl Oby dziś była powtórka z 3:0 po golach Saganowskiego i Jarzębowskiego, a nie z 0:2 po tym, jak Murawski z Magierą wpadli na siebie i wyłożyli piłkę Yahayi. ;) odpowiedz

keski - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ale klimatyczne foty ze starym zegarem :) odpowiedz

Elmo - 2 godziny temu, *.amazon.com ech nostalgia starego stadionu. Dwa razy siedzialem na naszym sektorze dla przyjezdnych. Mistrzowski mecz z Odra i europejskie puchary z Valencia. Widocznosc ZERO. O ile z Odra to nie stanowilo problemu to akurat w meczu z Valencia chcialoby sie sledzic losy meczu na boisku odpowiedz

