Koszykówka

Zapowiedź meczu ENBL z Bristol Flyers

Wtorek, 29 października 2024 r. 14:31 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Koszykarze Legii trzy dni po meczu z Dzikami, zagrają trzeci z kolei wyjazdowy mecz fazy grupowej rozgrywek ENBL. Tym razem podopiecznych Ivicy Skelina czeka rywalizacja w brytyjskim Bristol.



Dla ekipy Bristol Flyers ten mecz będzie szansą, by włączyć się jeszcze w walkę o awans do play-off. Anglicy mają bowiem na swoim koncie dwie porażki. Najpierw przegrali w Aarhus z Bakken Bears (-11), a następnie nie dali rady niemieckiemu Bamberg Baskets (-10).



Klub powstał w 2006 roku, a od roku 2014 występuje w angielskiej Superlidze. Ekipa koszykarska spod znaku Flyers jest częścią Akademii Sportu Bristol i jest największym koszykarskim klubem w południowo-zachodniej Anglii. Przed 11. laty - w czerwcu 2013 roku, klub został przejęty przez Stephena Lansdowna i stał się częścią grupy Bristol Sport Ltd, skupiającej m.in. występujący w Championship piłkarski Bristol City FC oraz zespół rugby Bristol Bears. Kilka lat temu właściciel klubu zapowiedział budowę nowej hali dla koszykarzy Flyers, która ma powstać obok stadionu Ashton Gate - obiektu, na którym występują piłkarze Bristol City. Ta ma pomieścić 3626 widzów.







Brytyjski klub na razie nie ma zbyt wielu sukcesów na krajowym podwórku, ale w ostatnich latach na pewno widać wyraźny rozwój. W sezonie 2022/23 klub zajął 3. miejsce w lidze BBL (najlepszy wynik w historii) z bilansem 25-11 i w sezonie kolejnym przystąpił do rywalizacji w European North Basketball League. W ENBL dotarli do 1/4 finału. Z kolei liczne kontuzje sprawiły, że w rozgrywkach ligowych nie wiodło im się tak dobrze jak rok wcześniej i ostatni sezon zakończyli ostatecznie na miejscu siódmym. Także w obecnych rozgrywkach przystąpili do gry w ENBL i jak na razie mają na swoim koncie dwie porażki, ale nie jest tajemnicą, że celem ekipy z Bristol jest co najmniej awans do kolejnego etapu rozgrywek ENBL.



W lokalnych rozgrywkach - Pucharze BBL - Bristol Flyers mają na swoim koncie bilans 3-3. Od początku listopada klub ponadto rywalizować będzie w brytyjskiej SuperLidze. Zespół miał dłuższą przerwę od meczów aniżeli Legia, bowiem w ostatni weekend nie rozgrywał żadnego spotkania. Ostatnie dwa mecze przed własną publicznością to wysoka wygrana z London Lions (+23) oraz porażka po dogrywce z Leicester Riders (-4). Od 10 lat pierwszym trenerem klubu jest 43-letni Grek, Andreas Kapoulas.







Skład drużyny z Bristol oparta jest na Anglikach oraz pięciu Amerykanach - w dużej mierze bez doświadczenia w Europie. Najlepszym strzelcem zespołu jest obecnie Trevian Tennyson, który przyleciał do Bristol prosto po występach w NCAA (w Texas A&M-CC Islanders i TCU Horned Frogs). Z kolei Kedrian Johnson, niski skrzydłowy, który również stanowi ważną rolę w rotacji, występuje we Flyers drugi sezon, wcześniej zaś grał w NCAA w West Virginia Mountaineers. Demond Robinson, podobnie jak Tennyson, nie ma jeszcze na swoim koncie występów w Europie - dotychczas grał tylko w NCAA, w Kennesaw State Owls. Z kolei rzucający obrońca, Jared Sherfield, po grze w NCAA, w minionym sezonie występował w słowackiej ekstraklasie w barwach Luceneca, gdzie notował średnio 14.2 pkt. i 34.4 procent skuteczności za 3 pkt. Podkoszowy Kendall Lewis w ostatnim sezonie w NCAA w Illinois State Redbirds zdobywał 8.7 pkt. i 6.6 zbiórki.



Zespół z Bristol swoje mecze rozgrywa w hali uczelnianej SGS. Obiekt może pomieścić 750 widzów, którzy zajmują miejsca na trybunach wzdłuż linii bocznych, a także na balkonie ponad jedną z nich. Osoby niepełnosprawne mają przygotowane miejsce za koszami.



Legia do Anglii poleciała dzień przed meczem - do Londynu, skąd zespół dotrze do Bristol autokarem. Powrót do kraju zaplanowano na czwartek, a już w sobotę legioniści podróżować będą do Słupska na niedzielny mecz z Czarnymi. Z pewnością trener Skelin będzie odpowiednio rotował graczami, by żaden z nich nie grał przesadnie długo. Celem Legii jest oczywiście trzecia wygrana w ENBL, szczególnie po niespodziewanej porażce w Bratysławie z miejscowym Interem. Po wcześniejszych wygranych z Fyllingen Lions oraz Dinamo Bukareszt, nasz klub ma w tej chwili bilans 2-1. Do fazy play-off awansują cztery najlepsze zespoły każdej z 8-zespołowych grup. Choć nasz zespół na pewno odczuwa trudny twardego meczu ligowego z Dzikami, w którym losy rywalizacji ważyły się do ostatniej minuty, to cieszyć może fakt, że nikt w zespole nie narzeka na urazy. Możemy natomiast spodziewać się, że trener da więcej minut graczom rezerwowym i tak jak w poprzednich spotkaniach ENBL, dłużej na parkiecie zobaczymy m.in. Marcina Wieluńskiego i Maksa Wilczka.



Mecz Bristol Flyers z Legią Warszawa rozpocznie się w środę, 30 października o godzinie 19:30 czasu lokalnego, czyli o 20:30 w Polsce. Transmisję spotkania będzie można obejrzeć na naszym kanale Youtube.



BRISTOL FLYERS

Liczba wygranych/porażek: 3-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-2



Skład: Corey Samuels, Ebuka Ekwegh, Corey Hill (rozgrywający), Trey Tennyson, Kedrian Johnson, Pasquale Landolfi, Evan Walshe, Jared Sherfield (rzucający), Raphell Thomas-Edwards, Owen McCormack, Demond Robinson, Kendall Lewis (skrzydłowi), Leslee Smith (środkowi).

trener: Andreas Kapoulas, as. Nick Burns, Chris Bourne



Najwięcej punktów: Trevian Tennyson śr. 14.0, Kedrian Johnson 13.5, Demond Robinson 13.0, Evan Walshe 11.0.



Przewidywana wyjściowa piątka: Trevian Tennyson, Jared Sherfield, Kedrian Johnson, Demond Robinson, Kendall Lewis.



Wyniki: Leicester Riders (w, 91:69), Bakken Bears (w, 83:72), Surrey 89ers (d, 86:79), Surrey 89ers (w, 69:92), Bamberg Baskets (d, 69:79), London Lions (w, 76:65), London Lions (d, 108:85), Leicester Riders (d, 101:105).



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 5-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-2



Skład: Andrzej Pluta, Jawun Evans, Filip Maciejewski (rozgrywający), Kameron McGusty, Marcin Wieluński (rzucający), Michał Kolenda, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), Mate Vucić, Shawn Jones, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Ivica Skelin, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty śr. 18.3, Dominik Grudziński 12.0, Ojars Silins 10.7, Michał Kolenda 10.3, Jawun Evans 10.3.



Przewidywana wyjściowa piątka: Jawun Evans, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66).



Termin meczu: środa, 30 października 2024 roku, g. 20:30 (polskiego czasu)

Adres hali: Bristol, (SGS College Arena)

Ceny biletów: 10£, 18.50£ (ulgowe) oraz 16.25£, 31.75£ (normalne)

Pojemność hali: 750 miejsc

Transmisja: Youtube