Wypożyczeni: Kikolski przeciwko Lechowi

Wtorek, 29 października 2024 r. 07:34 Fumen, źródło: Legionisci.com

W miniony weekend Radomiak pojechał do Poznania na mecz z Lechem. Ostatecznie górą byli gospodarze, a wypożyczony z Legii mimo wszelkich starań, skapitulował dwukrotnie. Na zapleczu ekstraklasy Bartłomiej Ciepiela zszedł z boiska pod koniec drugiej połowy, Igor Strzałek zaliczył 70 minut przeciwko Arce Gdynia, a Cyprian Pchełka wszedł w końcówce rywalizacji z Polonią.



Ekstraklasa

Maciej Kikolski (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Lechem Poznań



I liga

Bartłomiej Ciepiela (Znicz Pruszków) - do 79. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z GKS Tychy

Cyprian Pchełka (Stal Stalowa Wola) - od 74. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Polonią Warszawa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) - do 71. minuty w wygranym 2-1 meczu z Arką Gdynia



III liga

Franciszek Chojak (Unia Swarzędz) - nie grał w zremisowanym 1-1 meczu z Elaną Toruń

Fryderyk Misztal (Chełmianka Chełm) - do 46. minuty w przegranym 2-3 meczu z Podhalem Nowy Targ