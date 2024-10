Augustyniak: Zmieniło się nasze nastawienie mentalne

Niedziela, 27 października 2024 r. 23:55 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Nasza gra wygląda coraz lepiej z meczu na mecz. Wpłynęła na to zmiana ustawienia, ale także naszego nastawienia mentalnego, bo trener Goncalo Feio skutecznie zauważył na odprawie przedmeczowej, że zadziałała nie tylko zmiana taktyki, lecz też naszego zaangażowania. To widać na boisku i póki co, wyniki się zgadzają - powiedział po zwycięstwie z GKS-em Katowice pomocnik Legii, Rafał Augustyniak.









- Czasami tak jest, że zmieni się ustawienie i wszystko zaczyna działać. Mam nadzieję, że będzie to tak funkcjonować jak najdłużej, a nawet że ze spotkania na spotkanie będzie wyglądać to coraz lepiej. Jeśli nie będziemy przy tym jeszcze tracić goli, to będę zadowolony.



- Nowe ustawienie na pewno bardziej sprzyja nam do gry piłką. Jak graliśmy trójką obrońców, to w środkowej tercji boiska brakowało nam jednego zawodnika. Teraz on jest, a do tego napastnik również schodzi niżej do rozegrania. W ataku pozycyjnym wygląda to dużo lepiej, bo mamy więcej opcji.



- Zdobyty gol z mojej perspektywy? Było miejsce - to uderzyłem. Wydaje mi się, że był w tej sytuacji rykoszet, ale piłka wpadła do siatki i cieszę się z tego. Teraz czas na dalszą pracę.



- Za tydzień kolejny klasyk - przyjeżdża do nas Widzew Łódź. Skupiamy się jednak jeszcze na Pucharze Polski, bo zaczynamy walkę na trzecim froncie i mam nadzieję, że tam również zajdziemy jak najdalej. Fajnym uczuciem jest grać na Stadionie Narodowym. Ja grałem raz, wygrałem, więc mam nadzieję, że uda się to ponownie.