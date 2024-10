LK: Ligowe wyniki rywali Legii

Wtorek, 29 października 2024 r. 18:50 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W przeciągu ostatnich kilku dni swoje mecze ligowe rozegrały drużyny, z którym Legia będzie rywalizować w Lidze Konferencji i wszystkie je wygrały. Najbliższy rywal "Wojskowych", z którym zagrają za trochę ponad tydzień - Dynamo Mińsk - pewnie wygrał z Arsienałem Dzierżynsk i utrzymał pozycję lidera. Omonia Nikozja pokonała swojego rywala na wyjeździe 6-2, dzięki czemu przesunęła się wyżej o jedną pozycję w tabeli. FC Lugano w meczu na szczycie ligi szwajcarskiej pokonało rywalizujące w Lidze Mistrzów Young Boys Berno zachowując przy tym czyste konto. Natomiast Djurgardens IF dzięki wygranej, zwyciężył na swoim stadionie pierwszy raz od nieco ponad miesiąca.









Wyszejszaja liha: Dinamo Mińsk 2-0 (1-0) Arsienał Dzierżynsk

1-0 28' Dimitri Podstrelow

2-0 66' Pedro Igor



Dinamo: 21. Fedor Lapuszkow - 2. Vadim Pigas, 26. Władysław Kalinin, 33. Denis Poljakow, 66. Rai Lopes - 88. Nikita Demczenko (70' 24. Daniil Kulikow), 8. Aleksandr Seljawa, 19. Dmitri Podstrelow (84' 11. Gleb Żerdiew) - 17. Ivan Bakhar (75' 74. Pavel Sedko), 9. Steven Alfred (84' 81. Trofim Melniczenko), 25. Pedro Igor (75' 80. Igor Szkolik)



Dinamo Mińsk zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli z dwupunktową przewagą nad wiceliderem.



Protathlima Cyta: Karmiotissa Polemidion 2-6 (1-2) Omonia Nikozja

0-1 19' Ewandro Costa

0-2 30' Andronikos Kakoullis

1-2 41' Minas Antoniou

1-3 56' Willy Semedo

2-3 64' Boris Cmiljanić

2-4 81' Ioannis Kousoulos

2-5 90+2' Saidou Alioum Moubarak

2-6 90+8' Saidou Alioum Moubarak



Omonia: 40. Fabiano - 2. Giannis Masouras (87' 2. Alpha Dionkou), 30. Nikolas Panagiotou, 5. Senou Coulibaly, 24. Amine Khammas (87' 3. Fotios Kitsos) - 31. Ioannis Kousoulos - 75. Loizos Loizou (87' 99. Saidou Alioum Moubarak), 11. Ewandro Costa (59' 76. Charalampos Charal­ampous), 20. Mateo Marić, 7. Willy Semedo - 9. Andronikos Kakoullis (78' 14. Mariusz Stępiński)



Omonia dzięki temu wysokiemu zwycięstwie przesunęła się na 5. pozycję w tabeli, jednak nadal traci 7 punktów do prowadzącego Pafos FC.







Super League: FC Lugano 2-0 (2-0) BSC Young Boys

1-0 18' Ignacio Aliseda

2-0 33' Mohamed Haj Mahmoud



Lugano: 1. Amir Saipi - 2. Zachary Brault Guillard (73' 6. Antonios Papadopoulos), 17. Lars Lukas Mai, 5. Albian Hajdari, 26. Martim Marques - 29. Mohamed Haj Mahmoud (73' 27. Daniel Dos Santos Correia), 8. Anto Grgić - 11. Renato Steffen, 25. Uran Bislimi (62' 20. Ousmane Doumbia), 31. Ignacio Aliseda (81' 21. Yanis Cimignani) - 93. Kacper Przybyłko (81' 9. Shkelqim Vladi)



FC Lugano zajmuje obecnie 3. miejsce w lidze szwajcarskiej z taką samą ilością punktów co wicelider i dwupunktową stratą do lidera, Servette FC.







Allsvenskan: Djurgardens IF 2-1 (1-1) Västerås SK

0-1 22' Abdelrahman Boudah

1-1 30' Tokmac Nguen

2-1 48' Deniz Hümmet



Djurgardens: 35. Jacob Rinne (46' 45. Oscar Jansson) - 18. Adam Stahl, 5. Miro Tenho, 3. Marcus Danielson, 27. Keita Kosugi - 6. Rasmus Schüller (62' 8. Albin Ekdal), 13. Daniel Stensson - 23. Gustav Wikheim (62' 29. Santeri Haarala), 16. Tobias Fjeld Gulliksen, 20. Tokmac Nguen (62' 22. Patric Åslund) - 11. Deniz Hümmet (83' 17. Peter Therkildsen)



Djurgardens IF nadal zajmuje 4. miejsce w lidze ze stratą 11 punktów do lidera, Malmö FF.







TABELA LIGI KONFERENCJI 2024/25

WSZYSTKIE WYNIKI LIGI KONFERENCJI 2024/25