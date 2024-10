Z obozu rywala

Miedź przed meczem z Legią. Chcą ponownie zaskoczyć

Środa, 30 października 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W czwartek Legia Warszawa rozpocznie walkę na trzecim froncie. Legioniści zmagania w Pucharze Polski zainaugurują w Legnicy, z pierwszoligową Miedzią, z którą w krótkiej historii rywalizacji jeszcze nie przegrali. "Miedzianka" jednak od początku sezonu radzi sobie dobrze, a w rozgrywkach pucharowych lubiła sprawiać niespodzianki, co udowodniła już w tegorocznych rozgrywkach. Zapraszamy na raport z obozu legniczan.