14. kolejka Ekstraklasy. Legia lepsza od Widzewa

Trwa 14. kolejka Ekstraklasy. Na początek Raków wygrał ze Stalą po bramce z rzutu karnego w 94. minucie spotkania. Następnie Motor wygrał z Pogonią, a w Krakowie Lech niespodziewanie uległ Puszczy Niepołomice 0-2. Legia okazała się lepsza przy Łazienkowskiej od Widzewa, ale wciąż traci 6 punktów do lidera. Na zakończenie kolejki odbędą się derby Dolnego Śląska pomiędzy Zagłębiem i Śląskiem, na które tym razem mają zostać wpuszczeni kibice gości, którzy wykorzystali komplet biletów.

mc - 10 godzin temu, *.play-internet.pl ❤️🤍💚 odpowiedz

Hiszpan - 17 godzin temu, *.telnaptelecom.pl W Częstochowie drukarz roku. Nakładka traktowana jako faul atakujacego. Kwiatkowski wstydu nie masz. odpowiedz

pio - 23 godziny temu, *.chello.pl jutro 3 pkt absolutna konieczność a za tydzień przysłowiowy mecz za 6 pkt na amice.wtedy tylko -3 a były życzenia aby rok zakończyć na -5 -6 odpowiedz

Egon - 16 godzin temu, *.waw.pl @pio:

Tylko, czy fizycznie damy radę w kolejnych spotkaniach.

Nikt nie gra tylu meczów, co my, a ta nasza niby szeroka kadra okazała się jednak dosyć wąska, bo tacy piłkarze, jak Burch, Goncalves, Barcia, Alfarela, Nsame niewiele dają drużynie, więc możliwości jakościowych zmian mamy mocno ograniczone. odpowiedz

Ronaldo - 02.11.2024 / 23:18, *.myvzw.com Wydaje mi się że ciężej to będzie przeskoczyć sraków niż dogonić lecha. Już za tydzień będziemy wiedzieć coś więcej. Srakow znowu na farcie ale znowu wygrywa. Jeśli zdobędziemy komplet punktów w 2 kolejnych meczach to będzie można powiedzieć że mistrzostwo nadal realne. Napastnik wtedy na gwałt w przerwie zimowej zresztą bez względu na wszystko napastnik priorytetem. odpowiedz

nissin - 02.11.2024 / 23:03, *.com.pl Puszcza ma ten atut że jej trener NIGDY nie zostanie zwolniony-chyba ze sam odejdzie! Może przegrać kilka meczów pod rząd aż w końcu Tułacz odnajdzie sposób na płynność drużyny, przebłyski były tydzień temu w Szczecinie teraz kuchenki dostały wpierdziel. odpowiedz

Szpic - 02.11.2024 / 22:03, *.chello.pl Lech dostaje w trąbę od Puszczy, więc żeby o czymś myśleć, jutro trzeba wygrać choćby po jakimś farfoclu, ale trzeba koniecznie. odpowiedz

Gregorio - 02.11.2024 / 21:18, *.wide-net.pl Lech do przerwy dostaje 0-2 w Niepołomicach, grając w 10:) Jutro zwycięstwo z Widzewem za tydzień w Poznaniu i z całej wielkiej przewagi zostaną tylko 3 punkty:) Legia będzie mistrzem Polski!!! Pozdro Legionistki i Legioniści:) odpowiedz

Lupus - 02.11.2024 / 22:42, *.centertel.pl @Gregorio : Jeszcze potrzeba jutro wygranej Lechii w Gdańsku.😊 odpowiedz

Gregorio - 18 godzin temu, *.plus.pl @Lupus: I pewnie tak się stanie 😁 Aczkolwiek Cracovii bym nie brał na poważnie w wyścigu o mistrzostwo... odpowiedz

Wuja - 02.11.2024 / 09:09, *.centertel.pl Legia⚽️ 💥🔥🔴⚪️🟢 odpowiedz

