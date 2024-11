Z obozu rywala

Widzew przed meczem z Legią. Na cenzurowanym

Sobota, 2 listopada 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legię Warszawa czeka rywalizacja w największym polskim klasyku. "Wojskowi" podejmą przy Łazienkowskiej Widzew Łódź, któremu chcą się zrewanżować za ostatnią, pierwszą po 24 latach porażkę. Po dobrym początku sezonu, widzewiacy obecnie nie przeżywają dobrych chwil, a niedzielne spotkanie dla ich szkoleniowca może być o posadę. Zapraszamy na przedmeczowy raport z obozu najbliższego przeciwnika Legii.