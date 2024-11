Liga Konferencji - 3. kolejka. Legia wiceliderem!

+ dodaj komentarz

LEGIA i Jaga w top 3 , 6 wygranych na sześć spotkań polskich klubów, tylko Portugalia ma lepszy współczynnik w tym sezonie. Zamiast Śląska jakby grał Raków w eliminacjach i by awansował to też by dał rade być w top 8 , bo poza Chelsea każdy wydaję się do ogolenia w LKE. Tak mi się wydaje Topola dziś 4-1 z Lugano a trochę się obawiałem tego Lugano. Jest dobrze, polskie kluby mają już napewno 1/16 a i szykuję się na to że perspektywa nie grania w tej 1/16 na zimę jest bardzo duża. Od razu 1/8 i spokojne czekanie na rywala ! Legia ma trochę trudniejszych pozostałych trzech rywali w fazie ligowej niż Jaga, ale naprawde można zagrać o pewną pule, najtrudniejszy Cypr na wyjeździe ale mamy końcówke listopada ten mecz i nie będzie 35 stopni.

Naprawdę bardzo perspektywicznie to wygląda. Nareszcie Polskę kluby przynajmniej narazie udanie łączą gre na trzech frontach. L

