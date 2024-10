Koszykówka

Bilety na mecz ENBL z Bakken Bears

Czwartek, 31 października 2024 r. 15:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W środę, 6 listopada, koszykarska Legia zagra kolejne spotkanie w fazie grupowej European North Basketball League. Tym razem "Zieloni Kanonierzy" podejmować będą mocny duński zespół, Bakken Bears, z którym rywalizowaliśmy już przed kilku laty. Zachęcamy do zakupu biletów na to spotkanie, w którym wygrana może nas znacznie przybliżyć do awansu do kolejnego etapu rozgrywek.



Ceny biletów na mecze ENBL są niższe niż na spotkania ligowe. Sprzedaż biletów prowadzona jest w systemie eBilet.pl, a bezpośrednio przed meczem, zakup wejściówek będzie także możliwy w kasach biletowych przy wejściu do hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Zachęcamy do zakupu i wspierania Legii w hali na Bemowie. Początek meczu o 19:00.



Ceny biletów na mecze ENBL:

Kategoria Czarna: ulgowy - 5 zł/normalny - 15 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 20 zł /normalny - 30 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 30 zł / normalny - 40 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 40 zł / normalny - 50 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 50 zł / normalny - 80 zł

Bilet VIP: ulgowy - 179 zł / normalny - 320 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ.