W 82. minucie wyjazdowego spotkania z Lechem Poznań na murawie pojawił się Jurgen Celhaka. Dla Albańczyka był to jubileuszowy, 50. występ ligowy w barwach Legii. Łącznie rozegrał w stołecznej drużynie 72 mecze, w których zdołał zdobyć dwie asysty. W obecnym sezonie zagrał 15-krotnie (397 minut).

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Straszny typ. Patologia. odpowiedz

RafaL Tarczyn - 3 godziny temu, *.centertel.pl Pogonić ch.....a odpowiedz

Darek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Parodia piłkarza, pijak i zwykła za pchaj dziura. Piłkarz bez żadnych umiejętności. Gra tylko dlatego, że nie ma kto grać. Pozbyć się jak najszybciej. odpowiedz

Adi - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 50 bezbarwnych. Nienawidzę tego typu zawodników. Gra totalnie na alibi. odpowiedz

